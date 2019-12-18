Rambler решил отозвать иск на 180 млрд рублей против Twitch

Rambler Group договорился с сервисом Twitch, который принадлежит компании Amazon, об урегулировании спора и отзывает иск. Скандал возник из-за нелегальных трансляций матчей английской премьер-лиги.

«По итогам переговоров Rambler Group и видеостриминговый сервис Twitch подписали соглашение об урегулировании спора. Соглашение не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации, Rambler Group отзывает иск», — об этом сказано в сообщении Rambler Group, которое оказалось в распоряжении «Интерфакса».

Таким образом холдинг не будет требовать от Twitch компенсации в размере 180 миллиардов рублей. Именно эта сумма была прописана в иске.

Представители Rambler Group отметили, что соглашение устраивает обе стороны. Кроме того, Twitch передал Rambler Group все инструменты, необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями.

Ранее стало, что сайт телеканала «Матч ТВ» и Twitch удалили трансляции, из-за которых разгорелся скандал. По заявлению компании Rambler Group, именно она обладает исключительными правами на съемки матчей клубов английской футбольной премьер-лиги этого сезона.