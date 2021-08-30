Комик нон грата. Попытки Мирзализаде вернуться в Россию приведут к штрафам и депортациям

Комику Идраку Мирзализаде предписали в течение 10 дней покинуть Россию без права на возвращение. Все из-за неудачной шутки про русских арендаторов, за которую он уже отсидел 10 суток и извинился. Раньше такие меры принимались преимущественно к политикам, дипломатам и бизнесменам.

Популярность помешает вернуться

После того, как МВД признало неудачную шутку белорусского комика Идрака Мирзализаде про русских арендаторов возбуждающей ненависть и вражду по отношению к русским и унижающей их человеческое достоинство, ведомство признало его пребывание в России нежелательным пожизненно. Обосновали такое решение тем, что нахождение в стране Мирзализаде может «угрожать общественному порядку, правам и законным интересам других лиц».

Стендапера обязали покинуть территорию РФ в течение 10 дней, в противном случае, как объяснил «360» юрист Михаил Салкин, молодого человека должны выдворить из страны по решению суда. По данным издания Life, Мирзализаде уже уехал из страны. Предположительно, он вернулся на родину — в Белоруссию.

В будущем вернуться в Россию легально комик не сможет. Если ему все же удастся попасть в страну, на него заведут дело за нарушение закона о порядке въезда и выезда из РФ.

Это как персона нон грата в дипломатических каналах. К гражданам это применяется, как правило, если они связаны с какими-то неугодными нашей стране политическими движениями. Но в отношении ведущих веселых новостей и комиков, конечно, это впервые Михаил Салкин.

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш объяснила, что Мирзализаде в теории сможет въехать в Россию из Белоруссии без каких-либо документов, так как у стран есть соответствующее соглашение и безвизовый режим.

«Но он публичный человек, так что как только он окажется в России и его заметят, он будет выдворен повторно и подвергнут штрафу. И это будет происходить постоянно, поэтому говорят, что человек нежелателен», — добавила она.

В Федерации мигрантов отметили, что у Мирзализаде есть право оспорить решение, но вряд ли это даст результаты. Тем не менее Салкин считает, что шанс есть — но только если комик докажет, что в России у него остались родственники.

«Он может попытаться признать незаконным данное решение, если докажет, что в России у него есть семья и дети, а это решение лишит его возможности общаться с детьми и супругой, то есть будет нарушено конвенциальное право на общение с семьей», — объяснил юрист.

Закон о двух концах

Сейчас в России готовится так называемый закон о русофобии, который запретит иностранным гражданам и лицам без гражданства въезжать в страну, если они были замечены в разжигании национальной розни в отношении русских.

Такое решение уже принято в отношении казахского блогера Куата Ахметова, который заставлял русскоговорящих жителей Казахстана извиняться на камеру за использование русского, а не казахского языка. Ему запретили въезжать в Россию в течение следующих 50 лет. Аналогичное наказание получил азербайджанский политик, назвавший русских свиньями.

Однако управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко считает, что применение «закона о русофобии» может оказаться избыточным.

«Для того, чтобы отказать иностранному гражданину во въезде в Россию, даже не нужны подобные законодательные инициативы, консульство может и без этого закона ограничить въезд», — уверен он.

Наоборот, для иностранцев принятие такой нормы может оказаться полезным. Сейчас отказать во въезде в Россию иностранным гражданам могут без объяснения причин, а значит, оспорить такое решение практически невозможно.

Фиксация такой причины в законе привела бы даже к большей открытости: причина отказа была бы названа — и человек мог бы обжаловать решение Федор Кравченко.

Можно ли будет применить «закон о русофобии» к Мирзализаде, по мнению Ярмуш, прогнозировать сейчас сложно, поскольку это будет зависеть не только от того, вступит ли документ в силу, но и от решения суда. В случае же с нежелательными людьми суд не нужен.

«Обязательно назначается лингвистическая экспертиза, проводится анализ обстоятельства, потому что фраза может быть вырвана из контекста, например», — объяснила она.

Неосторожный юмор

За свою неудачную шутку Мирзализаде уже отсидел 10 суток административного ареста, назначенные ему судом, а затем извинился перед всеми, кого мог задеть его юмор. Он объяснил, что никого не хотел обидеть, и признал, что его слова могли быть излишне грубыми.

Пока белорус отбывал наказание, многие российские коллеги по цеху вступились за него. В его защиту высказались Данила Поперечный, Илья Соболев, Михаил Шац, Руслан Белый, Александр Гудков и многие другие.

Они говорили о том, что основная задача комиков — смешить людей, а не разжигать рознь, а шутка была вырвана из контекста и как раз должна была показать, что проблема национализма в России есть — но зачастую не в сторону русских. Однако МВД во внимание это не приняло.