Суд отказал ковид-диссиденту из Волгограда отменить режим повышенной готовности

В своих выступлениях на судебных заседаниях истец утверждал, что в Волгоградской области не было и нет никакой пандемии коронавирусной инфекции. Обязательное ношение масок в общественных местах приводит к проблемам со здоровьем и нарушает его конституционные права.

Без средства защиты его не пустили на прием в клиническую психиатрическую больницу и администрацию Ворошиловского района.

Термин COVID-19 Терентьев расшифровал, как COW — корова, а ID — идентификатор, что свидетельствует о клейме на животном, а действующий в регионе режим повышенной готовности он объяснил исполнением пророчества Иоанна Богослова.

Подтверждение своим словам истец нашел в интернете, где ознакомился с мнением немецкого патологоанатома и медицинским заключением независимой комиссии врачей.

Истец привел главный аргумент, что в постановлении о введении режима повышенной готовности отсутствуют печать и подпись руководителей региона. Он потребовал признать документ не имеющим силы.

Областной суд внимательно изучил мнение участников процесса и материалы дела. По итогам он отказал истцу в удовлетворении его требований. Режим повышенной готовности в Волгоградской области сохранится.