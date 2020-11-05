Житель Волгограда решил оспорить в суде постановление губернатора Волгоградской области о введение режима повышенной готовности. Он назвал эти меры исполнением пророчества Иоанна Богослова и заявил, что на самом деле в регионе пандемии нет.

Станислав Терентьев сообщил суду, что требование об обязательном ношении масок в общественных местах не только плохо сказываются на здоровье, но и ущемляют его конституционные права. Об этом сообщили в пресс-службе судов Волгоградской области. Еще он обратил внимание судьи, что в постановлении отсутствует печать и подпись и потребовал признать документ незаконным.

«На территории Волгоградской области не было и нет ни пандемии, ни вспышки коронавирусной инфекции», — сообщил истец.

Кроме того, Терентьев назвал введенные губернатором меры исполнением пророчества Иоанна Богослова. По его мнению, термин COVID — это клеймо на животном, первая часть слова переводится как COW — корова, а ID — идентификатор. Поэтому он пришел к выводу, что самоизоляция — это симптом психического расстройства.

Но не только на своих домыслах истец построил такую теорию. В этом, по его словам, ему помогли статьи немецкого патологоанатома, медицинское заключение независимой комиссии врачей, мнение бывшего санитарного врача Москвы, видео в соцсетях. Помимо прочего, он привел в суде графики динамики смертности от пневмонии.

Еще одной претензией, высказанной в суде, было то, что Терентьева без маски не впустили в ряд государственных учреждений, а это нарушает права.

Суд выслушал Терентьев и отложил заседание на 11 ноября. Так как истцу нужно правильно оформить все приложенные документы.