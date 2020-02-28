Суд оставил под арестом основателя Vee Security

IT-специалиста задержали 23 февраля в Екатеринбурге по подозрению в хранении или приобретении наркотиков. Его адвокат Алексей Бушмаков рассказал, что Литреев признал вину и пообещал сотрудничать со следователями.

По мнению юриста, суд принял жестокое постановление, несмотря на то, что срок содержания под стражей снижен на 30 дней.

«То есть Саша будет находиться в СИЗО не по 22.04, а по 23.03», — уточнил защитник программиста.