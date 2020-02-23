По словам защитника, Литреева взяли по подозрению в хранении или приобретении наркотиков. Следователи допросили задержанного

«Дознаватель отправила его в изолятор временного содержания в Екатеринбурге. Завтра Ленинский районный суд будет избирать ему меру пресечения», — сказал юрист.

Адвокат отметил, что у Литреева нет регистрации на территории России. Живет он с родителями в Санкт-Петербурге, а в Екатеринбург он приехал в гости.

Александр Литреев известен созданием проекта «Красная кнопка». Это приложение по вызову адвоката, которым пользовались задержанные на митингах. Его компания Vee Security зарегистрирована в Эстонии. Они занимается разработками в сфере кибербезопасности.