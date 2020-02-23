    23 февраля 2020, 21:04

    Основателя Vee Security арестовали в Екатеринбурге — адвокат

    Александра Каширина

    Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Витреев задержан в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Бушмакова.
    Основателя Vee Security арестовали в Екатеринбурге — адвокат

    По словам защитника, Литреева взяли по подозрению в хранении или приобретении наркотиков. Следователи допросили задержанного

    «Дознаватель отправила его в изолятор временного содержания в Екатеринбурге. Завтра Ленинский районный суд будет избирать ему меру пресечения», — сказал юрист.

    Адвокат отметил, что у Литреева нет регистрации на территории России. Живет он с родителями в Санкт-Петербурге, а в Екатеринбург он приехал в гости.

    Александр Литреев известен созданием проекта «Красная кнопка». Это приложение по вызову адвоката, которым пользовались задержанные на митингах. Его компания Vee Security зарегистрирована в Эстонии. Они занимается разработками в сфере кибербезопасности.