Суд оставил детей хоккеиста Зайцева с матерью

Суд поставил точку в скандальном деле российского хоккеиста клуба «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева. Спортсмен не мог поделить детей со своей супругой, которые теперь останутся с ней. Об этом сообщил корреспондент «360».

Заседание проходило 26 декабря. По результатам слушания суд оставил двух детей их матери Маргарите Готовцевой.

Защитник канадского клуба «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев женился на Маргарите Готовцевой в 2015 году. Через год у них родилась первая дочь, а затем возлюбленные стали родителями во второй раз.

О расставании пары стало известно этим летом. Разойтись мирно не удалось, и разгорелся запутанный скандал. Осенью Маргарита сообщила в Instagram, что хоккеист похитил у нее детей. Она опубликовала видео, где двое мужчин убегают с детьми на руках. После этого стороны конфликта начали обвинять друг друга и рассказывать свои версии произошедшего.

По словам Готовцевой, спортсмен именно украл девочек и она долгое время не знала, где они находятся.

«Единственное, что нам известно, что они не находятся с отцом. Отец постоянно проживает на территории Канады, собственно говоря, приехал он всего на один день, чтобы насильно забрать детей», — отмечала адвокат Готовцевой Марина Дубровская.

В свою очередь, хоккеист показал видео с супругой, которое вызвало большой общественный резонанс и разделило всех на два лагеря. На кадрах Маргарита кричит на детей, а затем в той же квартире целуется с другим мужчиной.

После публикации видео жена Зайцева написала заявление с требованием возбудить дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Адвокат поясняла, что откровенное видео было снято уже после решения пары о разводе.

Если Маргарита обвиняла мужа в похищении, то защита Зайцева делала аналогичные заявления в ее сторону. Адвокат Виктория Данильченко настаивала, что дети всю жизнь прожили с отцом и ее семьей, а Готовцева забрала силой детей только для суда. Хоккеист же просто вернул дочерей обратно, на что «имел право».