Адвокаты хоккеиста Зайцева и его экс-жены объяснили позиции перед началом суда из-за детей

Хоккеист клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев судится со своей бывшей женой Маргаритой из-за алиментов и детей. По словам адвоката спортсмена Виктории Данильченко, бывшая супруга украла детей, которые всегда жили с отцом. Но защита матери малышей не согласна с такой позицией.

«Мы настаиваем на том, что дети всегда, всю свою маленькую и еще пока не сознательную жизнь, прожили с нами. Мама для суда, когда дело было уже вовсю в суде, забрала этих детей у няни. Дети плакали, дети просили, чтобы их не отдавала няня, которая находилась одна с детьми, маме, потому что для них это было неорганично», — рассказала Данильченко перед началом заседания суда.

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По ее словам, тогда никто не стал раздувать ситуацию о сообщать о случившемся общественности. У Зайцева действует контракт, по которому он играет в Канаде. При этом адвокат отметила, что спортсмен является гражданином России и проживает именно в этой стране.

«У него действительно в тот момент была игра. Когда Никита смог приехать, он пытался выйти с ней (бывшей женой —прим. ред.) на связь. На связь она не выходила, все было заблокировано абсолютно, он не видел своих детей, которые проживали, обращаю еще раз ваше внимание, всегда с ним», — продолжила Данильченко.

Она отметила, что хоккеист воспользовался своим правом отца и забрал обратно детей, которые были с двумя посторонними женщинами.

«Все документы, которые у нас имеются, свидетельствуют о нашей позиции и о том, что папа говорит правду, сами дети говорят правду», — заверила адвокат.

Данильченко также добавила, что сейчас дети себя чувствуют абсолютно прекрасно, потому что снова оказались среди родных.

В свою очередь, адвокат Маргариты Марина Дубровская заявила, что ни она, ни сама Маргарита не знают, где сейчас находятся дети.

«Единственное, что нам известно, что они не находятся с отцом. Отец постоянно проживает на территории Канады, собственно говоря, приехал он всего на один день, чтобы насильно забрать детей», — сказала адвокат.

Она отметила, что ситуация «выглядит очень страшно», а произошедшее было «спланированной акцией».

«Мы будем просить суд нам содействовать, просить суд вернуть нам детей. Мы будем говорить о том, что отца рядом с ними нет, у нас на это есть все основания и доказательства», — заверила Дубровская.

По словам Маргариты, отец Зайцева предоставлял ей адрес, где проживают дети, и она пыталась по нему найти своих детей.

«Он нагло утверждает, что дети находятся по адресу их регистрации. Это неправда, я была на этой квартире. Это квартира нашей прабабушки, то есть бабушки Никиты Зайцева», — рассказала Маргарита.

Суд по делу бывших супругов должен пройти 13 декабря. Во время заседания должен выясниться вопрос местонахождения детей и того, с кем они останутся.