Суд огласил приговоры по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерова огласил приговоры по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Экс-глава государственного строительного надзора Кузбасса Танзиля Комкова получила 18 лет колонии общего режима и штраф 80 миллионов рублей.

Она признана виновной в отмывании денег и получении взятки. Следствие установило, что Комкова закрыла глаза на нарушения при реконструкции «Зимней вишни».

Директору ООО «ИСК „Ресурс“» Никите Чередниченко, помогавшему Комковой в отмывании денег, назначено 15 лет колонии общего режима и штраф 70,5 миллиона рублей.

Эдуард, сын Комковой, приговорен к 10 годам тюремного заключения. Бизнесмен помогал матери в получении взяток от застройщика Вячеслава Вишневского, бывшего главы «Кемеровского кондитерского комбината».

Светлана Шеренгей, бывший начальник отдела Госстройнадзора и подчиненная Комковой, получила семь лет общего режима.

Пожар в «Зимней вишне» произошел из-за замыкания электропроводки. В нем погибли 60 человек, 37 из них — дети.