Суд установил вину экс-главы госстройнадзора, обвиняемой по делу «Зимней вишни»

Центральный районный суд в Кемерово установил вину бывшего руководителя Государственного строительного надзора Танзили Комковой, которая проходит по обвиняемой по третьему делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» марте 2018 года. Об это сообщило РИА «Новости».

«В особо крупном размере Комкова совершила злоупотребление должностными полномочиями», — сообщил источник агентства со ссылкой на заседание суда.

По версии следствия, Комкова в 2013–2014 годах вместе с сыном Эдуардом и директором ООО «ИСК Ресурс» Никитой Чередниченко получила от генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» семь миллионов рублей.

Благодаря этому она не стала выявлять нарушения, произведенные при реконструкции здания, в котором позднее расположилась «Зимняя вишня». При повторной проверке сооружения Комкова и ее подчиненная Светлана Шенгерей также закрыли глаза на нарушения, утвердив акт обследования.

Здание ТЦ было принято в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и закрытыми аварийными выходами.

Возгорание в «Зимней вишне», по версии следствия, произошло из-за короткого замыкания проводки. При пожаре погибли 60 человек, большинство из которых дети, еще 79 человек считаются пострадавшими.

Также Заводский районный суд в Кемерове постановил МЧС выплатить по 75 тысяч рублей семьям погибших.