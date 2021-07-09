Блогер Mellstroy отделался исправительными работами за избиение девушки в прямом эфире. Наказания мягче не придумать

Блогера Mellstroy приговорили к шести месяцам исправительных работ за избиение девушки во время онлайн-трансляции. У него также будут удерживать по 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно. И молодой человек компенсировал девушке лечение и моральный вред — больше 70 тысяч рублей.

Приговор блогеру Mellstroy (Андрей Бурим) вынес Пресненский суд Москвы. О решении сообщили в Telegram московских судов.

«Бурим Андрей Александрович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК (побои), ему назначено наказание в виде исправительных работ, сроком шесть месяцев, с удержанием 10% процентов от заработной платы осужденного в доход государства», — говорится в сообщении.

Защита недовольна и будет обжаловать приговор. При этом обвинитель просил для блогера два года лишения свободы, то есть максимум по статье «Побои» УК России, так что Mellstroy легко отделался. В этом уверен и юрист, правозащитник, член партии ЛДПР Михаил Салкин. Он рассказал «360», что считает приговор очень мягким.

Было назначено наиболее мягкое из возможных наказаний, да и срок достаточно небольшой. <…> Преступление совершенно впервые, это стандартное смягчающее обстоятельство, возможно у него есть какие-то родственники на иждивении, какие-то заболевания, какие-то иные факторы, которые учли Михаил Салкин.

С тем, что приговор крайне мягкий, согласен и другой собеседник «360» — юрист Денис Меркулов. По его словам, в принятии такого решения суд мог руководствоваться тем, что блогер признал свою вину, хотя не сделать это было достаточно сложно.

«То, как он это сделал (ударил девушку — прим. ред.), публично, на камеру, с такой издевкой. И как он в процессе себя вел, когда у него пытались взять комментарий… Конечно, он заслуживал более сурового наказания. Не знаю, чем именно руководствовался судья. Надеюсь, прокуратура опротестует. Таких людей надо, конечно, исправлять», — отметил Меркулов.

В октябре 2020 года в прямом эфире на YouTube-канале Mellstroy несколько раз ударил модель Алену Ефремову лицом о поверхность стола. В итоге, девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей скуловой области, а также шейного и грудного отделов позвоночника.

Андрей Бурим стал популярен, благодаря треш-стримам, построенным на нецензурной лексике, драках, унижении и сексуальных провокациях. Такие шоу набирали миллионы просмотров в Чети. Для такого хайпа молодой человек устраивал вечеринки в роскошных апартаментах «Москва-Сити», а гостям с самым нестандартным поведением давал деньги. Сейчас стрим Бурима уже удален с его канала, а сам канал, у которого около 700 тысячам подписчиков, заблокирован.