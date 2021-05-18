Суд нашел нарушения в продлении срока ареста вдове рэпера Картрайта

После жалобы адвоката вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) третий кассационный суд нашел нарушения в решении о продлении срока содержания женщины в СИЗО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на защитника Сергея Лукьянова.

Теперь решение о продлении срока ареста отменено и будет рассмотрено заново. Однако Мария Кохал это время проведет в СИЗО.

«Третий кассационный суд общей юрисдикции по поданной мной жалобе отменил постановление Смольнинского районного суда Петербурга от 29 октября 2020 года о продлении срока содержания Марины Кохал под стражей», — сказал адвокат.

Юрист также добавил, что основанием для отмены стали нарушения тайны совещания судей, оглашение неполного текста постановления о продлении срока стражи и изготовление части постановления уже после выхода судьи из совещательной комнаты.

В конце апреля жену рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве, признали вменяемой. Однако у нее нашли психические отклонения. Ранее Кохал рассказала, что расчленила тело мужа уже после того, как он умер от передозировки наркотиков.