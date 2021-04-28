Обвиняемую в убийстве Энди Картрайта признали вменяемой

Жену рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве, признали вменяемой. Однако у нее нашли психические отклонения.

«Да, признана вменяемой, но психические отклонения есть», — сообщил журналистам адвокат Сергей Лукьянов.

В среду, 28 апреля, в Санкт-Петербурге в Смольнинском районном суде пройдет заседание по продлению меры пресечения вдове погибшего. Сейчас Кохал находится в СИЗО.

По версия следствия, супруга рэпера Мария Кохал в их квартире на Невском проспекте не позднее 29 июля на почве личных неприязненных отношений убила своего мужа неустановленным способом. Ее задержали 31 июля. Кохал рассказала, что расчленила тело мужа уже после того, как он умер от передозировки наркотиками. Она хотела скрыть этот факт и представить все так, будто он пропал. Через несколько дней женщина связалась с семейным адвокатом и рассказала о содеянном полицейским.

Точную причину смерти не удалось установить. В Следственном комитете считают, что Кохал могла заранее продумать убийство своего супруга. По результатам второй экспертизы, перед смертью в его организме был критически низкий уровень глюкозы. Затруднения при определении причины смерти произошли из-за отсутствия крови в найденных частях его тела, также не хватает кишечника, поджелудочной и печени, сообщила «Газета.ru». В середине февраля, по данным «Известий», назначили третью экспертизу, чтобы установить причину смерти рэпера.