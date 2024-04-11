Общество 11 апреля 2024, 18:41 Суд наложил арест на имущество коуча Шабутдинова На счета Шабутдинова и Алексеева наложили арест Соцсети Аяза Шабутдинова

Читать 360tv в

На банковские счета и имущество коуча Аяза Шабутдинова и второго фигуранта уголовного дела о мошенничестве Василия Алексеева наложили арест на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщил следователь во время слушания в Таганском суде. Его слова привело РИА «Новости».

В столичном суде 11 апреля рассматривает вопрос о продлении меры пресечения Шабутдинову.

Реклама

Следователь пояснил, что за время проведения следственных мероприятий в суд поступили ходатайства о наложении ареста на имущество фигурантов.

Ранее блогеру предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества. В общей сложности следственные органы обвиняют Шабутдинова в 73 эпизодах мошенничества.

Коуча задержали в ноябре прошлого года. По решению суда его отправили в СИЗО до 16 апреля. Шабутдинову грозит до 10 лет тюрьмы.