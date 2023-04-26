Общество 26 апреля 2023, 21:22 Суд начал рассмотрение дело экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана ТАСС: суд начал рассмотрение дела о дискредитации ВС РФ в отношении Ройзмана Pxhere

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В Екатеринбурге началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-мэра города Евгения Ройзмана* о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщил ТАСС. Заседание началось в Октябрьском районном суде.

Перед заседанием бывший мэр заявил, что не признает свою вину.

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«Нормальное настроение, я же все понимаю. Вину не признаю», — сказал Ройзман* перед первым заседанием.

Его защитой занимаются адвокаты Владислав Идамжапов и Тимофей Гриднев. Идамжапов ранее уже представлял интересы бывшего мэра. Среди подзащитных Гриднева были экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев и акционер НК «Юкос» Платон Лебедев.

Заседание освещают журналисты. Кроме них к зданию суда пришли сторонники Ройзмана*.

В конце марта прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Екатеринбурга. Ройзмана* обвинили в публичных действиях, которые были направлены на дискредитацию армии, во время прямого эфира 1 июля 2022 года на одном из видеохостингов.

В течение года его уже привлекался за аналогичное нарушение по статье Кодекса об административных правонарушениях. Его трижды оштрафовали за дискредитацию армии и один раз — за неуважение к власти.

* Минюст России признал Евгения Ройзмана физическим лицом, выполняющим функции иноагента.