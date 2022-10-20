Суд Москвы заочно арестовал экс-редактора Первого канала Овсянникову | 360°

Общество 20 октября 2022, 23:40 Суд Москвы заочно арестовал экс-редактора Первого канала Овсянникову Суд Москвы заочно арестовал сбежавшую экс-редактора Первого канала Овсянникову РИА "Новости"

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Басманный районный суд Москвы 20 октября заочно арестовал скрывшуюся от правоохранителей экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову по делу о распространении ложной информации о ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС.

«20 октября 2022 года Басманным районным судом г. Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Овсянниковой Марины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — отметили в судебной инстанции.

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Срок ареста будет исчисляться с момента ее задержания на территории России. Столичный суд в августе отправил журналистку до 9 октября под домашний арест. После побега Овсянникову объявили в розыск. Бывший муж Игорь Овсянников заявил, что она сбежала вместе с дочерью. По данным адвоката Овсянниковой, сейчас она находится за рубежом.

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Весной журналистка после отъезда из России нашла работу в Германии. Однако она проработала там всего несколько месяцев. В экспертном сообществе полагают, что Овсянникову использовали для продвижения западной повестки.