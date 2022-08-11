«Отрабатывает повестку Запада». Действия экс-редактора Первого канала Овсянниковой назвали осознанной провокацией

Басманный суд Москвы отправил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову под домашний арест. Меру пресечения ей выбрали в рамках уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Член комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и блогер Илья Ремесло в беседе с «360» назвал все действия Овсянниковой осознанной провокацией.

У экс-редактора Первого канала был шанс вести себя по-другому. Ремесло заметил, что сразу Овсянникову никто не сажал — ограничились несколькими административными делами. Уголовное завели только после ее пикета на Софийской набережной.

«На мой взгляд, человек отрабатывает какую-то повестку, которую дали на Западе. Устроиться на нормальную работу у нее не получилось, как мы помним. Из немецкого издания ее выгнали после трех месяцев неудачной работы. И, видимо, дали задание — заниматься подобного рода провокациями», — допустил Ремесло.

Выбор меры пресечения для Овсянниковой блогер счел свидетельством мягкости российского правосудия.

«Статья тяжелая — от пяти до 10 лет лишения свободы. И, как правило, людей по этой статье, судя по практике, чаще всего отправляют сразу в СИЗО», — обратил он внимание.

Ремесло не исключил, что фигуру Овсянниковой, скорее всего, создавали искусственно. Вполне возможно, что появятся новости о «кровавом режиме», который намерен расправиться с бывшим редактором Первого канала.

«И новые фигуры будут появляться. Это люди, которые не состоялись на работе, которым, по большому счету, нечего терять, им нужны деньги. Такого рода акции будут организовывать. Думаю, история не последняя», — заключил член ОП.