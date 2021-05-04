Суд между Epic и Apple отложили из-за прорвавшихся на телеконференцию с криками «свободу Fortnite!»

Судебное заседание между Apple и Epic Games прервалось из-за прорвавшихся на телеконференцию детей и подростков с криками «свободу Fortnite!». На отключение им звука ушло около 20 минут.

Около 200 посетителей открытой конференции были подростками и детьми, которые кричали «свободу Fortnite!» и «судья, пожалуйста, верните Fortnite на наши iPhone и iPad». Об этом сообщило издание The Verge.

Фанаты игры включали в голосовом чате треки рэпера Трэвиса Скотта, который в прошлом году провел концерт в онлайн-шутере. Некоторые начинающие блогеры воспользовались открытой конференцией и проблемой, с которой столкнулись организаторы при отключении звука, и прорекламировали свои YouTube-каналы.

Противостояние Apple и Epic Games произошло после заявления разработчика Fortnite, что методы работы магазина App Store — антиконкурентные. В понедельник, 3 мая, в суде Окленда началось заседание, в ходе которого Epic Games пытается доказать свою правоту. Дело планируется рассматривать несколько недель.

Ранее бывший сотрудник Apple Даниель Депп в беседе с «360»заявил, что если Epic Games выиграет, то это будет революция. Но это крайне маловероятно.