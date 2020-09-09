Игроков Fortnite назвали проигравшей стороной в войне Apple и Epic Games

Аррlе обвиняет Epic Games в уловке. В корпорации заметили, что производитель игры пошел обходным путем: игроки получали скидку на внутриигровую валюту, если платили напрямую компании. Так, по мнению представителей Apple, Epic Games грубо нарушила свои контрактные обязательства и должна возместить ущерб. В компании считают, что App Store принес разработчику игр более 600 миллионов долларов выручки.

Ранее Epic Games подала в суд на Apple из-за удаления Fortnite, где появилась возможность совершать внутриигровые покупки в обход магазинов приложений. Производитель видеоигры уверен, что действия корпорации нарушают правила конкуренции. По мнению разработчика, Apple незаконно стала монополистом, причем сразу на двух рынках. Речь идет о сфере дистрибуции приложений для iOS и платежей в этих приложениях.

«Иск Epic — не больше чем спор о деньгах. Хотя она рисует себя современным корпоративным Робином Гудом, на самом деле это многомиллиардный бизнес, который просто не хочет платить за огромную ценность, извлекаемую из App Store», — сказали в IT-компании.

25 августа суд разрешил Apple не возвращать Fortnite в онлайн-магазин. Правда, корпорации в то же время запретили удалять аккаунт производителя игры и ограничивать использование движка Unreal Engine.

«Корень проблемы глубже. Очень многие компании делают то же самое, что и Epic Games, но Apple придралась именно к ним. На это есть несколько причин. А ведь раньше эти организации близко дружили», — заявил в разговоре с «360» бывший сотрудник Apple Даниель Депп.

Он напомнил, что Epic Games создала свой магазин по подобию App Store. Параллельно фирма продвигала Fortnite — игру, которая пользуется большой популярностью у детей и молодежи. В какой-то момент игра вышла на мобильных телефонах. Миллионы поклонников сразу начали скачивать приложение. Apple была в восторге, потому что сразу пошел приток продаж.

Все было хорошо до того момента, когда Epic сочла процент Аррlе слишком высоким. Игроки тоже жалуются и меньше покупают, потому что слишком дорого. На других платформах ценник меньше, чем у Apple. Но корпорация снижать планку на стала. В Epic обиделись и стали делать все в обход, а это действительно нарушение правил Apple. Корпорация просто не хочет терять свои деньги, а Epic Games считает, что эти деньги не принадлежат Apple Даниель Депп.

Собеседник «360» считает, что ближайшее время обе компании будут «просто мериться гонором». Если Epic Games выиграет, то это будет революция. Но это крайне маловероятно.

«Apple будет еще долго бодаться, но в итоге пострадают пользователи. Они уже страдают. Они сейчас не имеют доступа к своим играм. У них нет обновлений, которые сейчас выходят. Они просто сидят и находятся в шоке, потому что вложили деньги, заплатили за игру, но не получают контент, который хотели. Тут уже компаниям, получается, наплевать на этих пользователей», — подчеркнул Депп.

По его словам, если Apple выиграет и удалит игру, для пользователей это также будет плохо. Они потеряют платформу. Это сложности и вложения денег. Игрокам придется нести дополнительные расходы, чтобы продолжать играть. Если же выиграет Epic Games, то для фанатов игры все вернется на круги своя.