Суд лишил прав родителей брошенной девочки из перинатального центра «Мать и дитя»

Пресненский суд Москвы лишил прав биологических родителей девочки, прожившей почти шесть лет в клинике «Мать и дитя». Иск к отцу и матери ребенка подал отдел соцзащиты населения района Хамовники.

Почти два года назад родных девочки ограничили в правах, передав ребенка в органы опеки. Затем их решили лишить прав полностью. Об удовлетворении иска «360» сообщили в пресс-служба суда.

Девочка родилась в клинике «Мать и дитя» в 2014 году. После выписки родная мать вернула ее в отделение патологии новорожденных, потому что считала дочь неизлечимо больной. Там ребенок прожил почти шесть лет.

Источник фото: телеканал «360»

В январе 2019 года родители в очередной раз отказались забрать ее домой. Тогда ситуацией занялись органы опеки. В декабре того же года дело матери и отца ребенка передали в ФССП из-за того, что они не исполнили предписание суда.

В апреле 2020 года девочке подобрали замещающую семью. В мае детский омбудсмен заявил, что у девочки все хорошо, ее забрали из больницы. Но при этом уполномоченный не уточнил, с кем живет ребенок.