Девочка, которая прожила пять лет в столичном перинатальном центре, нашла свою семью. Ее историю уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская назвала завершенной.

Детский омбудсмен заявила в интервью РИА «Новости», что у девочки все сложилось хорошо — она счастлива.

«Девочка счастлива, она нашла свою семью. Эта история закрыта», — подчеркнула Ярославская.

История пятилетней девочки, которая с 2014 года жила в центре «Мать и дитя», стала известна в декабре 2019-го. Мать считала дочь неизлечимо больной.

Органам опеки впервые сообщили о малышке в январе 2019-го, в марте ее выписали по результатам проведенного расследования. Родители не стали забирать дочь из перинатального центра. Они оплачивали проживание ребенка в отдельной палате и услуги нянь.

Пресненский суд Москвы в феврале 2020 года удовлетворил иск, поданный органами опеки. Родителей девочки ограничили в правах. В апреле ей подобрали замещающую семью. Все документы должны были оформить после карантина. Где и с кем живет ребенок, не уточнялось.