Суд ликвидировал «Мемориал»

Верховный суд России постановил ликвидировать общество «Мемориал». Ранее оно было признано иностранным агентом. С иском о ликвидации выступала Генпрокуратура.

Международный «Мемориал» — это организация, которая занималась расследованием политических репрессий времен Советского Союза. Иноагентом его признали с 2016 года.

Кроме того, в России работал и правозащитный центр «Мемориал». Его признали иноагентом с 2014 года. Вопрос о его ликвидации Мосгорсуд рассмотрит в среду, 29 декабря.

Днем ранее суд в Петрозаводске отправил в колонию строгого режима на 15 лет главу карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева. Его обвинили в изготовлении детской порнографии.