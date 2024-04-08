Общество 08 апреля 2024, 08:41 Суд Камчатки признал виновной местную жительницу в дискредитации армии Жительницу Камчатки оштрафовали за дискредитацию армии и критику СВО РИА «Новости»

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Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор против жительницы столицы Камчатки по обвинению в критике специальной операции и дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«За совершенные правонарушения жительница Петропавловска заплатит штраф в 30 тысяч рублей в бюджет государства», — заявили в пресс-службе.

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В суде уточнили, что женщина распространила порочащие сведения в одном из популярных мессенджеров. Ее признали виновной по статье КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

Во время заседания обвиняемая заявила, что ее высказывания относились к мобилизованным гражданам Украины и украинским военнослужащим, а также указала на приверженность к проведению СВО. Однако ее слова признали дискредитирующими по результатам лингвистического исследования.

В марте жительницу оштрафовали за изображение сине-желтой незабудки.