Общество 14 марта 2024, 01:57 Москвичку оштрафовали за изображение сине-желтой незабудки Суд оштрафовал москвичку за незабудку в цветах украинского флага РИА «Новости»

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Москвичку оштрафовали за вышитый сине-желтый цветок незабудки, прикрепленный к лямке сумки. Симоновский суд столицы признал ее виновной в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Согласно тексту постановления, москвичка использовала аксессуар как средство наглядной агитации в поезде метрополитена. Суд пришел к выводу, что с помощью цветка женщина «выражала свое негативное отношение к проведению специальной военной операции».

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Обвиняемая вину не признала. По ее словам, цветок для нее сделал ребенок, аксессуар не имеет отношения к украинскому флагу и не является агитацией против чего-либо.

«Гражданке назначено наказание в виде административного штрафа», — сообщил агентству источник в зале суда.

Сумма штрафа не называется. По закону она может варьироваться от 30 до 50 тысяч рублей.

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