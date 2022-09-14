Суд арестовал шесть человек после включения гимна «Азова» на свадьбе в Крыму | 360°

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Суд арестовал шесть человек после включения гимна «Азова» на свадьбе в Крыму

Бахчисарайский суд Крыма арестовал шесть человек после включения гимна «Азова» на свадьбе

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Бахчисарайский районный суд Крыма арестовал на срок до 5 до 15 суток, а также оштрафовал на 50 тысяч рублей шесть человек, причастных к воспроизведению гимна запрещенного в России националистического батальона «Азов»* на одной из свадеб на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно приведенным данным из материалов дела, происшествие произошло 10 сентября в Бахчисарае. Посетители мероприятия вместо танцевальных песен включили гимн «Азова»*.

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Суд посчитал, что исполнение гимна нацистов дискредитирует Вооруженные силы РФ, поскольку группировка запрещена на территории России.

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Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Заместитель администрации Бахчисарая Арсен Аблаев ранее сообщил, что ресторан, где прозвучал гимн «Азова»*, закрыт на время проверки.

Вице-премьер полуострова Михаил Назаров также пообещал, что все причастные лица понесут наказание, писал RT.

*Националистический батальон (полк) «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Суд

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