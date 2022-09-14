Суд арестовал шесть человек после включения гимна «Азова» на свадьбе в Крыму | 360°

Общество 14 сентября 2022, 13:58 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Суд арестовал шесть человек после включения гимна «Азова» на свадьбе в Крыму Бахчисарайский суд Крыма арестовал шесть человек после включения гимна «Азова» на свадьбе РИА "Новости"

Читать 360tv в

Бахчисарайский районный суд Крыма арестовал на срок до 5 до 15 суток, а также оштрафовал на 50 тысяч рублей шесть человек, причастных к воспроизведению гимна запрещенного в России националистического батальона «Азов»* на одной из свадеб на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно приведенным данным из материалов дела, происшествие произошло 10 сентября в Бахчисарае. Посетители мероприятия вместо танцевальных песен включили гимн «Азова»*.

Реклама

Суд посчитал, что исполнение гимна нацистов дискредитирует Вооруженные силы РФ, поскольку группировка запрещена на территории России.

Реклама

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Заместитель администрации Бахчисарая Арсен Аблаев ранее сообщил, что ресторан, где прозвучал гимн «Азова»*, закрыт на время проверки.

Вице-премьер полуострова Михаил Назаров также пообещал, что все причастные лица понесут наказание, писал RT.

*Националистический батальон (полк) «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

1 0 0 0 0 0