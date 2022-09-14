Гимн «Азова» прозвучал на свадьбе в Крыму, полиция начала проверку | 360°

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Гимн «Азова» прозвучал на свадьбе в Крыму, полиция начала проверку

Вице-премьер Крыма Назаров сообщил о проверке из-за исполнения гимна «Азова» на свадьбе

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Правоохранительные органы Крыма проверят информацию о том, что на свадьбе в Бахчисарае играла песня, считающаяся гимном запрещенной в России террористической организации «Азов»*. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер полуострова Михаил Назаров.

«Проверкой данной информации заняты правоохранительные органы», — заявил он.

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По словам Назарова, полицейские уже составили четыре административных протокола и направили их в суд для рассмотрения.

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«Эти лица понесут предусмотренную российским законом ответственность. Думаю, список пока не окончательный», — добавил вице-премьер.

Ресторан, где произошло это происшествие, закрыли на время проведения проверки, уточнил заместитель администрации Бахчисарая Арсен Аблаев.

Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых люди танцуют под песню, которую считают гимном националистов.

* Националистический батальон (полк) «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

МВД РФ

Крым

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