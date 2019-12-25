РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть на нижних днем

РЖД составила новые правила поведения пассажиров в своих электронных билетах. Там сказано, что люди с верхних полок днем могут сидеть на нижних.

«Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке». У пассажиров нижних полок: «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке», — написано на новых посадочных. Текст обращения оказался в распоряжении РИА «Новости».

Издание «Гудок" написало, что разработкой нового дизайна билетов для поездов дальнего следования занималась студия Артемия Лебедева. Создатели решили сделать посадочный талон более информативным и удобным. Так, основная информация (время отправления и прибытия, номера поездов и вагонов), теперь подсвечена и находится в верхней части бланка.

На билетах в города, где работает метро, теперь станут указывать ближайшую станцию метрополитена. Кроме того, документ сделан таким образом, что его можно сложить в четыре раза.

«Мы хотели бы двигаться в сторону более личных билетов — например, с более крупным шрифтом для тех, кто уже в возрасте, или создать отдельный дизайн для детских билетов», — рассказал заместитель начальника департамента пассажирских перевозок по цифровым сервисам РЖД Дмитрий Крюков.

Новые билеты появятся в продаже в 2020 году. Ранее стало известно, что японская компания займется строительством нового офиса РЖД в Москве.