Частичная мобилизация: правила отсрочки для студентов, кого призовут на службу, порядок призыва | 360°

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Студенты вузов и техникумов с госаккредитацией получат отсрочку от мобилизации

Омбудсмен Москалькова: студентам вузов с госаккредитацией дадут отсрочку от мобилизации

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Отсрочку от призыва на службу в рамках частичной мобилизации получат студенты вузов и техникумов, имеющих государственную аккредитацию, написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она уточнила, что соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Квалифицированные кадры нужны во все времена <…> Теперь получить отсрочку могут все, кто обучается в вузах и техникумах, имеющих госаккредитацию», — заявила Москалькова.

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Россияне, считающие получение повестки незаконным, могут пожаловаться на это решение. Для этого достаточно заполнить заявление по соответствующей форме на сайте госуслуг. Там объяснили, что сделать это могут как сами мобилизованные, так и любые другие люди.

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Ранее власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода сообщили, что отменят массовые развлекательные мероприятия на Новый год и Рождество. Сэкономленные средства запланировали потратить на закупку обмундирования для добровольцев и мобилизованных в зону проведения спецоперации.

Вузы

Татьяна Москалькова

Студенты

Частичная мобилизация в РФ

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