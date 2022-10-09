Частичная мобилизация: правила отсрочки для студентов, кого призовут на службу, порядок призыва | 360°

Общество 09 октября 2022, 13:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Студенты вузов и техникумов с госаккредитацией получат отсрочку от мобилизации Омбудсмен Москалькова: студентам вузов с госаккредитацией дадут отсрочку от мобилизации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отсрочку от призыва на службу в рамках частичной мобилизации получат студенты вузов и техникумов, имеющих государственную аккредитацию, написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она уточнила, что соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Квалифицированные кадры нужны во все времена <…> Теперь получить отсрочку могут все, кто обучается в вузах и техникумах, имеющих госаккредитацию», — заявила Москалькова.

Реклама

Россияне, считающие получение повестки незаконным, могут пожаловаться на это решение. Для этого достаточно заполнить заявление по соответствующей форме на сайте госуслуг. Там объяснили, что сделать это могут как сами мобилизованные, так и любые другие люди.

Реклама

Ранее власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода сообщили, что отменят массовые развлекательные мероприятия на Новый год и Рождество. Сэкономленные средства запланировали потратить на закупку обмундирования для добровольцев и мобилизованных в зону проведения спецоперации.

0 0 0 0 0 1