Общество 06 марта 2024, 22:22 Студенты ВСКС Подмосковья поздравили с 8 Марта работниц скорой помощи на ВФМ в Сочи Студенты ВСКС Подмосковья в честь 8 Марта вручили цветы работницам скорой помощи Freepik

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Студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области, которые сейчас трудятся на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, подарили цветы сотрудницам экстренных служб и скорой помощи в преддверии 8 Марта. Видео с трогательным моментом опубликовали в Telegram-канале «Мы — будущее».

На кадрах видно, как мужчина держит большую белую корзинку с желтыми тюльпанами. Он подошел к женщинам в спасательной форме и передал каждой по цветку. Они улыбнулись и поблагодарили его.

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Более 20 тысяч человек почти из 200 стран принимают участие во Всемирном фестивале молодежи. Для участвующих подготовили насыщенную программу: мастер-классы, лекции, соревнования, презентации и концерты. Мероприятие проходит в образовательном центре «Сириус». Московскую область там представили студентки ГСГУ из Коломны. Чтобы попасть на фестиваль, девушки прошли серьезный конкурсный отбор.