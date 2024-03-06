Подмосковье 06 марта 2024, 12:32 Студентки из Коломны представили Подмосковье на Всемирном фестивале молодежи Министерство образования МО

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Более 20 тысяч человек почти из 200 стран принимают участие во Всемирном фестивале молодежи. Московскую область представляют студентки ГСГУ из Коломны. Фестивааль проходит в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Для участников подготовили насыщенную программу: лекции, мастер-классы, презентации, соревнования и концерты.

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Подмосковные студентки прошли серьезный конкурсный отбор. Шанс поехать на фестиваль получили: Анастасия Платонова, Марина Титашина, Арина Антонова, Ирина Казакова, Анастасия Иванова и Эмилия Асташина. Девушки активно участвуют в мероприятиях фестиваля, знакомятся и обмениваются опытом с представителями других стран.

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