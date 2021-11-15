Студенту СПбГУ заблокировали пропуск за «пропаганду нетрадиционных отношений»

Студент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Максим Дрожжин рассказал, что на него написали заявление в полицию. Молодого человека обвиняют в пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних (статья 6.21 КоАП РФ). До этого его выгнали из фольклорного ансамбля при учебном заведении.

Об этом Дрожжин рассказал в своем Facebook-аккаунте, упомянув в посте некую «гражданку Ж.».

«Оказывается, эта женщина направила обращение от лица некоммерческой организации в четыре инстанции, в том числе в полицию. <…> Просила признать меня ЛГБТ-пропагандистом, иностранным агентом и экстремистом. Я посмеялся, на что полицейский выказал мне солидарность», — заявил молодой человек.

По словам Дрожжина, сотрудник полиции «нормально относится» к людям нетрадиционной ориентации. Он посоветовал студенту сослаться на 51 статью Конституции — она позволяет не свидетельствовать против себя.

Согласно информации Znak.com, молодой человек больше не может попасть в университет из-за того, что его пропуск заблокировали. В учебном отделе Дрожжину сообщили, что его имя внесли «в черный список».

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