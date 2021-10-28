Отчисленные из школы «Останкино» студентки обратились за помощью к адвокату

Девушки, которых отчислили из школы «Останкино» за поддержку критического комментария, наняли себе адвоката. Они намерены судиться с учебным заведением. Об этом «360» сообщила бывшая студентка Алина Темирчиева.

«Мы выбрали адвоката, его зовут Марат Амалиев. Мы осознаем, что школа предъявляет претензии нам и что школа незаконно нас отчисляет, не ссылаясь ни на один правовой акт в своем внутреннем нормативном документе, он у нас на руках. У нас есть претензии. Мы составляем заявление. Отправим его в школу о том, что хотим подробных объяснений, почему нас отчисляют», — рассказала Темирчиева.

Она отметила, что хочет разрешить спор в судебном порядке, чтобы подобные ситуации не повторялись с другими студентами. Также она и Алиса Тимченко продолжают получать письма от тех, кто пострадал от действий школы. По ее словам, среди них есть и преподаватели.

«У меня есть информация, что две недели назад преподаватель что-то некорректное написал в чате общем — и его уволили», — сказала бывшая студентка.

Она надеется, что судебный процесс все-таки покажет учредителям учебного заведения, как не надо себя вести со своими студентами и преподавателями.

Ранее Алина Темирчиева в соцсетях сообщила о том, что ее и еще пять человек решили отчислить из школы «Останкино» после того, как они лайкнули пост в Instagram с критикой учебного заведения. Учащиеся были не согласны с этим решением ввиду его необоснованности и пытались попасть в школу для разговора с руководством, но их пропуска перестали действовать, на телефонные звонки представители учебного заведения не отвечали.

Ситуация получила большой общественный резонанс. После этого Темирчиевой и Тимченко пообещали вернуть деньги за учебу, а четырем другим студентам предложили продолжить обучение. Интересно, что написавшую критический комментарий студентку так и не смогли идентифицировать. По словам Темирчиевой, эта девушка продолжает обучение в школе.