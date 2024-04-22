Общество 22 апреля 2024, 18:54 Студентов Литературного института перевели на дистант из-за кори Литературный институт в Москве перешел на дистанционное обучение РИА «Новости»

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Ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов распорядился перевести с 22 апреля всех студентов на дистанционное обучение. Такое решение приняли из-за предписания Роспотребнадзора. Об этом сообщили на сайте вуза.

В приказе уточнили, что меры предприняли для проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по кори. Ректор поручил заведующим кафедрами проинформировать студентов о переходе на дистант.

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В вузе также отменили занятия физической культурой и спортом. В документе указали, что дистанционное обучение будут проводить до особого распоряжения.

В феврале в РУДН и РГУ имени Косыгина объявили карантин. В учебных заведениях выявили случаи кори. В конце декабря 2023 года на юридическом факультете корью заболел один студент. Руководство вуза ввело карантин.