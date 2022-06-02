Студентку отчислили из украинского вуза за сотрудничество с Россией

Вузы на Украине начали отчислять студентов из-за связи с Россией. Например, свое место потеряла учащаяся Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Об этом в Telegram написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Сотрудничала с оккупантами: из Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого отчислили студентку», — сообщил он

Геращенко прикрепил к публикации скриншот приказа, а также сопроводил пост хештегом, в котором заявил, что лояльные к России студенты ответят за это.

Накануне стало известно, что правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и Донецкой Народной Республикой. Аналогичный документ подготовят и для сотрудничества с Луганской Народной Республикой. Такие меры помогут уменьшить административные барьеры в области признания дипломов об образовании, квалификаций и ученых степеней, считают в кабмине.