Общество 06 февраля 2024, 00:25 Студентки колледжа в Екатеринбурге пожаловались на окна в дверях кабинок туалета Unsplash

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Ученицы одного из колледжей в Екатеринбурге пожаловались на окошки в дверях кабинок женского туалета. Сделанные студентками снимки опубликовало издание «Екатеринбург онлайн».

На одном из фото можно увидеть прямоугольные окна, расположенные на уровне головы. На другом снимке — приставленные к стене вырезанные фрагменты дверей. Одна из девушек рассказала, что окна появились утром 5 февраля.

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Студентка предположила, что таким образом администрация учебного заведения решила бороться с курением в стенах колледжа. Директор образовательного учреждения Андрей Козлов назвал произошедшее недоразумением и пообещал разобраться в ситуации.

«Таким образом колледж нарушает права студенток», — заявили пользователи Сети.

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