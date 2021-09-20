Студентка рассказала о спасении из вуза в Перми, где произошла стрельба

Студентка Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) была в том самом корпусе восемь, где стрелок, по предварительным данным, открыл огонь. Она рассказала «360», что какое-то время с сокурсниками просидела в закрытой аудитории. Позже они вышли на крики силовака.

«У нас должна была начаться пара, и за пару минут до начала к нам забегают незнакомые ребята, одна девочка заплаканная говорит, что видели лицо девочки в крови. Мы закрылись в аудитории вместе с этими ребятами- географами», — сообщила девушка.

По ее словам, она и другие студенты не слышали выстрелов, хотя были в том самом восьмом корпусе на пятом этаже. Только спустя час их эвакуировали.

«Мы услышали, ходил мужчина, кричал: „Кто здесь живой?“. Это был мужчина из Росгвардии или ОМОН, не знаю. В итоге мы побежали по лестнице вниз через выход эвакуационный», — добавила студентка.

Информация о стрельбе появилась в ПГНИУ появилась утром 20 сентября. Известно, что один из студентов вуза открыл огонь по учащимся. Его задержали, он ранее. Восемь человек погибли, 24 пострадали. Об этом сообщил ТАСС. Открыто уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родных погибших.