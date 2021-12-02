«Пятерочка» и комитет общественных связей рассказали студентам Москвы о плюсах работы в ретейле

Московские студенты приняли участие в познавательном интенсиве от столичного комитета общественных связей и торговой сети «Пятерочка». Ребятам рассказали о преимуществах и перспективах работы в ретейле.

С молодежью пообщались региональные руководители торговой сети. Вместе с тем они провели для студентов тематическую бизнес-игру.

Команды «Пятерочки», комитета общественных связей и молодежной политики Москвы предложили заинтересованным ребятам актуальные вакансии.

Мероприятие помогло студентам узнать все нюансы трудоустройства в крупную торговую сеть и получили поддержку в этом вопросе. Такая программа стала первой в рамках соглашения о сотрудничестве между X5 Group и столичным комитетом молодежной политики.