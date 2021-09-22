Студента из Пермского госуниверситета из-за гитары приняли за второго стрелка

Учащегося Пермского госуниверсита (ПГНИУ), где накануне произошла стрельба, приняли за второго стрелка из-за гитары, которая находилась при нем в черном чехле. Молодого человека вызвали на беседу полицейские, написало РИА «Новости».

«Первое время ходила информация, что нападавших несколько. Эту версию отрабатывали правоохранители. Охранник, видимо, запомнил меня и направил ко мне полицию. Меня досмотрели. Полагаю, что это произошло уже после того, как ликвидировали», — рассказал студент Юрий Береснев о своем допросе.

Он отметил, что в день трагедии пришел в вуз на музыкальное прослушивание. При себе у него была гитара в камуфлированном чехле. Студент надел куртку черного цвета с наклейками. Когда в здании началась стрельба, молодой человек вместе со студентками философско-социологического факультета находились на третьем этаже здания. Они заперли дверь на ключ и сидели в помещении до прибытия сотрудников полиции.

Трагедия в Пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября. Стрелок с оружием проник в учебное заведение и убил шесть человек, еще 43 человека получили травмы различной степени тяжести. Сейчас устроивший стрельбу находится в больнице. Его ранили во время задержания.