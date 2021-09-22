Число пострадавших при нападении на университет в Перми возросло до 43

Минздрав Пермского края заявил, что число пострадавших при стрельбе в Пермском университете возросло до 43 человек, включая открывшего огонь студента. Об этом сообщил «Интерфакс».

«На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один — это стрелок», — рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

В министерстве добавили, что пострадавшие на амбулаторном и стационарном лечении остаются в удовлетворительном состоянии, уточнило РИА «Новости».

Нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября. Шесть человек погибли. Ранее сообщалось, что пострадали более 20 человек. Самого стрелка ранили при задержании. Он находится в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали часть ноги, написал RT.

Ранее главврач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов рассказал, что изначально в медучреждение поступили 10 человек. Почти всех из них пришлось сразу же экстренно оперировать. Всем пострадавшим удалось спасти жизни.

Во вторник, 21 сентября, семерых раненых в тяжелом состоянии доставили на лечение в Москву. По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве двух и более человек.