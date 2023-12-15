Общество 15 декабря 2023, 16:03 «Студент с высокими оценками». В СПбГУ рассказали, кто создал «двойника» Путина СПбГУ: виртуального «двойника» Путина создал студент-отличник РИА «Новости»

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Виртуального «двойника» президента Владимира Путина создал студент, который входит в число отличников. Об этом РИА «Новости» сообщили в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

В вузе объяснили, что ученик не является первокурсником.

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«Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учебе, как и большинство универсантов, которые изучают в СПбГУ цифровые технологии и искусственный интеллект», — рассказали сотрудники университета.

Там также добавили, что вуз не принимал участие в подготовке вопроса о «двойниках» для главы государства. Университет гордится своими креативными и сильными студентами и выпускниками.

«Наш главный выпускник — Владимир Владимирович Путин — человек, которого не сможет повторить или превзойти ни одна нейросеть», — заключили в СПбГУ.

Накануне в ходе большой ежегодной пресс-конференцией, совмещенной с прямой линией, Путину поступил вопрос от человека, который с помощью нейросети сгенерировал свое изображение в образе президента. Он спросил, правда ли, что у главы государства много двойников. Путин ответил, что это его первый двойник.