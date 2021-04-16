Строительство завода по производству ударных беспилотников началось в Подмосковье

Компания «Кронштадт» начала строительство первого в России завода по серийному производству ударных беспилотников в Дубне. Предприятие запустят уже в ноябре. Его планируют сдать в рекордно короткие сроки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Компания „Кронштадт“ начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству беспилотных летательных аппаратов. Завод будет построен в рекордно короткие сроки — запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

В компании отметили, что в проект вложат более четырех миллиардов рублей. Завод обеспечит работой более 1,5 тысячи человек, а размер его ежегодных налоговых отчислений оценили в 900 миллионов рублей.

«Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне. Дубна это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия», — рассказал генеральный директор компании Сергей Богатиков.

Специалисты «Кронштадта» ранее разработали и создали ударный беспилотник «Иноходец», который также известен как «Орион». Такие БПЛА применяли в Сирии для борьбы с международными террористами. В марте СМИ сообщили, что инженеры «Кронштадта» сейчас работают над беспилотником «Гром», который сможет нести высокоточные ракеты Х-38.