Российский ударный беспилотник «Гром» оснастят точными ракетами

Разрабатываемый в России ударный беспилотник «Гром» будет способен нести высокоточные ракеты Х-38. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Беспилотный летательный аппарат „Гром“, разработанный компанией „Кронштадт“, в одном из вариантов собственных ударных возможностей будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса „воздух — поверхность“», — сообщил собеседник.

По данным компании «Кронштадт», при взлетной массе в семь тонн он будет способен доставлять полезную нагрузку массой 1,3 тонны на 800 километров.

Также неофициально сообщалось, что «Гром» сможет управлять роем из 10 перспективных ударных дронов «Молния».

Ракета Х-38 может оснащается одной из четырех головок самонаведения. Дальность боеприпаса достигает 70 километров, ее скорость полета — свыше двух махов (скоростей звука).

Помимо Х-38 «Гром» сможет применять новую авиационную управляемую ракету «изделие 85», управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.