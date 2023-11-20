Общество 20 ноября 2023, 08:31 Строительство трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» завершат к 2026 году Собянин: трассу «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» достроят к 2026 году Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Строительство трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» планируют закончить к 2026 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Новая трасса станет основой дорожного каркаса ТИНАО и дублером МКАД. Планируем завершить строительство в 2026 году», — отметил градоначальник.

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В данный момент в городе занимаются развитием дорожного каркаса ТиНАО. По проекту новая трасса свяжет четыре магистрали, а протяженность дороги составит 22,5 километра. Для удобства жителей построят 23 искусственных сооружения.

Ранее стало известно, что ремонт Дмитровского путепровода в Москве завершили на 75%. В рамках проекта здесь заменят опоры и пролетные строения моста. Обустроят и примыкающий к сооружению участок Дмитровского шоссе. Сейчас строители занимаются обустройством инженерных систем и проезжей части.