Москва 18 ноября 2023, 14:08 Ремонт Дмитровского путепровода в Москве завершили на 75% Мэр Москвы Собянин: три четверти работ на Дмитровском путепроводе выполнили Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты обновляют Дмитровский путепровод в столице. Три четверти работ уже удалось выполнить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В рамках проекта меняем опоры и пролетные строения моста, приводим в порядок примыкающий к сооружению участок Дмитровского шоссе», — уточнил он.

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Глава города отметил, что следующим этапом работ станет благоустройство прилегающей территории. Строители сейчас занимаются обустройством инженерных систем и проезжей части.

Собянин добавил, что за 12 лет в общей сложности в Москве возвели и реконструировали 24 путепровода в разных округах. До 2026 года планируют привести в порядок и построить еще 18.

В районе Москва-Сити также построят новые дороги и реконструируют старые. Проект уже утвердили. На участке от Третьего транспортного кольца до улицы Антонова-Овсеенко обустроят боковые проезды, а вдоль ТТК — разворотный съезд.