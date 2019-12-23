В компании отметили, что продолжают работать над скорейшим запуском газопровода в эксплуатацию. Это делается в интересах энергетической безопасности и доступных цен на газ для европейских потребителей.

Кроме того, в компании отметили, что Nord Stream 2 AG выполняет свои обязательства по защите климата.

В минувшую пятницу стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. В одном из пунктов говорилось о введении санкций в отношении компании, который занимаются строительством «Северного потока — 2». В частности, они предусматривают ограничения как в отношении фирм, так и руководства. В частности, речь идет об отказе в американских визах и блокировке транзакций, связанных с недвижимостью и активами в США.

Санкции уже вступили в силу и напугали трубоукладчика — швейцарскую компанию Allseas, которая вывела свои суда с маршрута трубопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия США просто неприемлемы. Кроме того, он отметил, что демарш швейцарской компании не должен повлиять на строительство газопровода. Однако ответить на вопрос ищет ли Москва других подрядчиков для прокладки труб представитель Кремля однозначно не ответил. Песков пояснил, что сейчас специалисты изучают сложившуюся ситуацию и ищут возможности для финальной реализации проекта.