Российские власти дадут оценку ситуации с отводом судов швейцарской компании Allseas из зоны строительства газопровода «Северный поток — 2». Из Балтийского моря корабли вывели из-за санкций США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные ограничительные меры в Кремле считают неприемлемыми. Его слова процитировал сайт РБК.

«Мы надеемся на то, что подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта», — заметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что сейчас специалисты изучают происходящее и ищут способ реализовать проект. Рассматривает ли Москва другие компании в качестве нового трубоукладчика газопровода, Песков однозначно не ответил.

Компания Allseas приостановила строительство газопровода 21 декабря. Причиной этому стал оборонный бюджет США, в который внесли поправки о санкциях, направленных против операторов «Северного потока — 2».

Законопроект одобрили в американском Конгрессе 17 декабря, спустя несколько дней документ подписал президент США Дональд Трамп.