Песков оценил отвод судов Allseas из-за санкций против «Северного потока — 2»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные ограничительные меры в Кремле считают неприемлемыми. Его слова процитировал сайт РБК.
«Мы надеемся на то, что подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта», — заметил Песков.
Официальный представитель Кремля добавил, что сейчас специалисты изучают происходящее и ищут способ реализовать проект. Рассматривает ли Москва другие компании в качестве нового трубоукладчика газопровода, Песков однозначно не ответил.
Компания Allseas приостановила строительство газопровода 21 декабря. Причиной этому стал оборонный бюджет США, в который внесли поправки о санкциях, направленных против операторов «Северного потока — 2».
Законопроект одобрили в американском Конгрессе 17 декабря, спустя несколько дней документ подписал президент США Дональд Трамп.