18 апреля 2024, 14:07
Строители восстановили ряд соцобъектов в ДНР
Хуснуллин оценил восстановление жилищного фонда в ДНР
Строители восстановили в Мариуполе здание поликлиники, станцию переливания крови и администрацию больницы интенсивного лечения. Об этом заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, сообщили на сайте кабмина.
Он посетил ДНР и оценил темпы и качество восстановления жилищного фонда и социальных объектов в регионе. Хуснуллин также провел совещание по социально-экономическому развитию республики и поучаствовал в открытии детского сада «Орешек».
Реклама
В Мариуполе зампредседателя правительства проверил ход благоустройства Приморского парка и осмотрел отремонтированные многоэтажные дома.
«В 200 домах сейчас идут работы, а в двух десятках — уже завершены. Зашел в одну из готовых квартир. Могу сказать, что ремонт выполнен достойно», — отметил Хуснуллин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал восстановить все города в республике, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Он добавил, что пока нельзя в полной мере приступить к ремонтным работам в Марьинке, Артемовске и Авдеевке, так как эти населенные пункты находятся возле линии боевого соприкосновения.
Благоустройство
Больницы
ДНР
Поликлиники
Донбасс
Детские сады
Мариуполь
Реклама
Реклама