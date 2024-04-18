Общество 18 апреля 2024, 14:07 Строители восстановили ряд соцобъектов в ДНР Хуснуллин оценил восстановление жилищного фонда в ДНР РИА «Новости»

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Строители восстановили в Мариуполе здание поликлиники, станцию переливания крови и администрацию больницы интенсивного лечения. Об этом заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, сообщили на сайте кабмина.

Он посетил ДНР и оценил темпы и качество восстановления жилищного фонда и социальных объектов в регионе. Хуснуллин также провел совещание по социально-экономическому развитию республики и поучаствовал в открытии детского сада «Орешек».

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В Мариуполе зампредседателя правительства проверил ход благоустройства Приморского парка и осмотрел отремонтированные многоэтажные дома.

«В 200 домах сейчас идут работы, а в двух десятках — уже завершены. Зашел в одну из готовых квартир. Могу сказать, что ремонт выполнен достойно», — отметил Хуснуллин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал восстановить все города в республике, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Он добавил, что пока нельзя в полной мере приступить к ремонтным работам в Марьинке, Артемовске и Авдеевке, так как эти населенные пункты находятся возле линии боевого соприкосновения.