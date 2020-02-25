Стриптиз-вечеринка в морге Петербурга закончилась увольнениями

В петербургском морге пригласили на корпоратив стриптизершу. Девушка выступила перед сотрудниками в честь Дня защитника Отечества. Праздник попал на видео, а потом — в Сеть. Заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы после этого отстранили от работы.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга РИА «Новости» рассказали, что по собственному желанию из морга уволились два лаборанта.

«Заведующий <…> отстранен от исполнения обязанностей на время проверки… Два лаборанта написали заявление об увольнении по собственному желанию», — уточнили в Комздраве.

Начальника ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» после публикации скандального ролика досрочно отозвали из командировки — он уехал в Великий Новгород. Чиновника обязали доложить о результатах проверки в комитет.

Выяснилось, что руководство морга не разрешало проводить какие-либо мероприятия на его территории. В том числе и с «присутствием посторонних».

Судмедэксперт, которая провела в кабинет танцовщицу, объявят выговор. О правилах охраны территории учреждения напомнили и руководству ЧОПа, с которым у морга заключено соглашение о сотрудничестве.

Видео, на котором перед медработниками танцует девушка в нижнем белье появилось в Сети 22 февраля. В какой-то момент стриптизерша сняла бюстгальтер и села на колени одному из собравшихся мужчин.