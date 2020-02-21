Судмедэкспертам подарили на 23 Февраля стриптиз в петербургском морге

Проверит это необычное праздничное мероприятие на нарушение комитет по здравоохранению Петербурга.

«Комитет собирается выяснить все обстоятельства проведения этого мероприятия. Руководитель учреждения Игорь Лобан сегодня в командировке, возвращается из нее и проведет разбирательство на месте. По результату скажем, были ли какие-то нарушения», — приводит издание «Подъем» текст сообщения пресс-службы комитета.

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко подтвердил «Фонтанке.ру», что к ним в ординаторскую — общее место отдыха врачей — приходила «барышня и поздравляла». Он не увидел в этом ничего криминального.