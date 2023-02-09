Общество 09 февраля 2023, 16:23 Стример из Мытищ заработал на драке с пьяным отцом в прямом эфире Shot: мытищинский геймер подрался с отцом во время стрима

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Стример из Мытищ подрался в прямом эфире с нетрезвым отцом. На этом ему удалось заработать приличную сумму, сообщил Telegram-канал Shot.

Геймер запустил стрим по популярной игре CS:GO. Его нетрезвому отцу не понравилось, что 23-летний парень снова играет в компьютер. Мужчина швырнул в голову сына сборник стихов с призывом «почитать Высоцкого». Между ними завязалась драка. Молодой человек ударил отца с ноги и с призывами угомониться попросил маму убрать его из комнаты.

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По данным канала, за такой необычный стрим неравнодушные зрители перевели геймеру около 30 тысяч рублей. До этой истории за три года стриминга он заработал всего порядка 27 тысяч рублей. Все эти годы 23-летний парень мечтает снять квартиру и жить подальше от родителей.

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Нижегородские геймеры пошли другим путем. Ребята стали одними из главных героев документального сериала о киберспорте в России под названием «Мишки на сервере». Главный режиссер картины Кирилл Алехин рассказал, что в Нижнем Новгороде его команда удалось снять уникальное место, где местные ребята играют в игры детства.